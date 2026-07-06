Lunedì tutta Cuba ha subito un blackout generale a causa del collasso della rete elettrica. L’Unión Eléctrica de Cuba, l’azienda responsabile, ha comunicato il guasto e ha avviato indagini sulle cause dell’interruzione di corrente che ha interessato l’intera isola. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del malfunzionamento. La rete elettrica è rimasta inattiva su tutto il territorio nazionale, senza fornire ulteriori aggiornamenti.

Lunedì la rete elettrica di Cuba è collassata, e su tutta l’isola c’è un blackout generalizzato. Lo ha fatto sapere l’Unión Eléctrica de Cuba, l’azienda pubblica che la gestisce, aggiungendo che sta indagando sulle cause. Intanto il ministero dell’Energia cubano ha detto di aver attivato i protocolli per il ripristino del servizio. La rete elettrica cubana è in gran parte fatiscente, e i blackout generalizzati sono un problema comune per i circa 10 milioni di abitanti dell’isola. Le cose sono diventate molto più complicate negli ultimi mesi a causa delle forti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da gennaio ha vietato agli altri stati di vendere carburante a Cuba, minacciandoli con i dazi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In tutta Cuba manca la corrente per il collasso della rete elettrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cuba è al collasso Siamo andati a vedere cosa sta succedendo

Notizie e thread social correlati

Lavori alla rete elettrica, otto ore senza corrente: ecco le vie interessate dal distacco programmatoPer otto ore, alcune strade sono rimaste senza energia elettrica a causa di lavori programmati sulla rete.

Zendure lancia PowerHub, il primo hub HEMS collegato alla rete elettrica in Europa, che trasforma le abitazioni dotate di impianto solare in un ecosistema energetico per tutta la casaUna nuova soluzione per la gestione dell’energia domestica è stata presentata da un’azienda specializzata in dispositivi energetici.

Si parla di: Santiago di Cuba al buio, ma Enramadas si illumina per celebrare l'inizio dell'estate; Del Hombre Nuevo al Hombre Muerto in un paese oscuro: il mozzafiato sonetto di un poeta cubano.

In tutta Cuba manca la corrente per il collasso della rete elettricaLunedì la rete elettrica di Cuba è collassata, e su tutta l’isola c’è un blackout generalizzato. Lo ha fatto sapere l’Unión Eléctrica de Cuba, l’azienda pubblica che la gestisce, aggiungendo che sta i ... ilpost.it