A che ora gioca Sinner oggi contro Moller all’Atp 1000 di Madrid? Ecco dove vedere la sfida

Oggi, all’ATP 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronta il tennista francese nei sedicesimi di finale. Dopo aver superato Benjamin Bonzi in tre set con i punteggi di 6-7, 6-1, 6-4, il giocatore italiano si prepara a scendere in campo per questa partita. L’orario di inizio e il modo per seguire l’incontro non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Madrid, 26 aprile 2026 – Superato non senza faticare l'ostacolo Benjamin Bonzi, con il francese rimontato e battuto 6-7, 6-1, 6-4, Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per affrontare il match valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete l'altoatesino troverà un avversario inedito, ossia Elmer Moller, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il danese nei 64esimi di finale ha sconfitto un altro azzurro, Federico Cinà, per 6-4, 7-6, per poi avere la meglio a tavolino del canadese Gabriel Diallo, costretto al ritiro nel corso del secondo set, quando il risultato sorrideva all'avversario (7-5, 3-3).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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