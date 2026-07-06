Al via a Brindisi il cantiere per il nuovo polo di Eni per le batterie stazionarie?

È iniziato a Brindisi il cantiere per il nuovo impianto di Eni dedicato alle batterie stazionarie. La società Eni Storage Systems, parte di Eni Industrial Evolution e FIB del gruppo Seri Industrial, ha dato il via ai lavori nel sito locale. L’intervento riguarda la realizzazione di un polo per la produzione di sistemi di accumulo energetico. I lavori sono stati avviati oggi e riguardano l’installazione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione dell’impianto.

Roma, 6 lug.(Adnkronos) - Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), ha avviato oggi nel sito industriale di Brindisi il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo (BESS) che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. A Brindisi in un'area dello stabilimento industriale Versalis, un tempo adibita allo stoccaggio dei polimeri e ad altre attività industriali da tempo dismesse, è stata celebrata - alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e delle autorità locali - la cerimonia di posa della prima pietra del primo polo integrato per la produzione di batterie stazionarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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