A Brescia sarà l' anno dei derby | quattro scontri diretti fra le squadre del basket addirittura sei fra quelle del calcio

A Brescia si svolgeranno quattro derby di basket e sei di calcio, tutti tra squadre locali. La stagione prevede incontri diretti tra le squadre delle rispettive discipline, con le partite di calcio concentrate in un breve periodo. Le sfide di basket vedranno le squadre affrontarsi per la decima stagione consecutiva in Serie A. Le partite sono state programmate nel calendario sportivo locale, senza variazioni o rinvii ufficiali annunciati.

«E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita.». E i primi gran premi della montagna, nella faticosa scalata verso categorie accarezzate (nel caso del calcio) o ormai date per scontate (nel caso della pallacanestro, abituale inquilina in Serie A per dieci anni), a volte possono essere a due passi da casa. Non una agevolazione, anzi. E l’Union Brescia, che l’anno scorso ha provato sulla sua pelle quante cicatrici possano lasciare i derby provinciali non vinti (zero gol e appena due punti tra Ospitaletto e Lumezzane), saprà consigliare il neonato club cittadino di pallacanestro che oggi sarà iscritto alla prossima Serie B nazionale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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