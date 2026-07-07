A Brescia arriva il tram | È il futuro della mobilità

A Brescia è iniziato il montaggio del tram con un'installazione simbolica di dodici grandi Lego, posizionati da dodici giovani cittadini. Questa operazione segna l'avvio ufficiale del progetto di realizzazione del tram nella città. La posa delle Lego rappresenta un momento simbolico prima dell'inizio dei lavori di costruzione effettivi. Il cantiere proseguirà con le attività di installazione e sviluppo della rete tranviaria.

Brescia – Dodici grandi Lego, posati da dodici giovani bresciani, per comporre una rotaia simbolica: così ha preso il via il maxi cantiere per il tram di Brescia. Un avvio simbolico per raccontare l’essenza più profonda della nuova infrastruttura, ovvero costruire il futuro della mobilità, a partire dai giovani Under19 che, da fine estate, potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. “Un supporto alle famiglie – ha spiegato la sindaca, Laura Castelletti – ma soprattutto vogliamo una generazione abituata a scegliere il tpl come alternativa al mezzo privato, in vista anche della linea T2 del tram nel 2030”. Come sarà il tram di Brescia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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