È stata posata la prima pietra del tram a Brescia, segnando l'inizio dei lavori per la linea T2 Fiera-Pendolina. La cerimonia si è svolta con interventi istituzionali e un maxischermo che ha mostrato lo slogan “Il futuro comincia da qui”. La posa rappresenta il primo passo verso la realizzazione della nuova linea tranviaria, con lavori ufficialmente avviati nel cantiere.

«Il futuro comincia da qui: oggi mettiamo il primo pezzo». È con questo slogan, proiettato sul maxischermo alle spalle del palco e ripreso più volte dagli interventi istituzionali, che si è aperta la cerimonia di inaugurazione del cantiere della nuova linea tranviaria T2 Fiera-Pendolina. Con la posa della prima pietra Brescia dà così ufficialmente il via a quella che l'amministrazione comunale definisce una delle opere più importanti per la mobilità cittadina degli ultimi decenni. La cerimonia si è svolta nell'Area Fiera, dove sorgeranno anche il deposito dei mezzi e un parcheggio scambiatore: «Oggi non stiamo semplicemente aprendo... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Finalmente il tram a Brescia, posata la prima pietra: «Il futuro per la città inizia qui»

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A ci sarà un sistema di suburbani

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