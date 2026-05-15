A Helsinki si sta realizzando un nuovo ponte che non permette il passaggio di auto, ma solo di tram, pedoni e biciclette. L’opera collega il centro città con alcune isole dell’arcipelago locale, creando un collegamento più diretto tra le diverse parti della città. La struttura rappresenta un elemento di innovazione nelle modalità di movimento, con l’obiettivo di favorire mezzi di trasporto più sostenibili. La realizzazione di questa infrastruttura segna un passo concreto verso un diverso modo di attraversare e vivere gli spazi urbani.

A Helsinki prende forma una nuova idea di mobilità urbana con un’infrastruttura che segna un cambiamento importante nel modo di attraversare la città. Si tratta del ponte Kruunuvuorensilta, destinato a diventare uno dei simboli della capitale finlandese e della sua svolta verso una mobilità più sostenibile. Il Kruunuvuorensilta è il ponte più lungo della Finlandia: si estende per circa 1,2 chilometri e nasce con una scelta precisa fin dalla progettazione, quella di escludere completamente il traffico automobilistico privato. Inaugurato nell’ aprile 2026 e visitato da circa 50.000 persone, il ponte è stato pensato per un uso esclusivo di tram, pedoni e biciclette, diventando un esempio concreto di città orientata al trasporto pubblico e senza inquinamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ponte senza auto, ma solo tram, pedoni e biciclette: a Helsinki nasce la nuova infrastruttura che collega centro e isole e ridisegna il futuro della mobilità

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