A luglio arrivano cinque nuove serie tv, tra cui il ritorno di “La casa nella prateria” e il nuovo “Poker Face”. Inoltre, si segnala anche “Stuart”, spin-off di “The Big Bang Theory”. Il mese si presenta ricco di sorprese, con molte anteprime disponibili su piattaforme streaming e canali a pagamento. Non sono stati annunciati grandi ritorni di serie già note, ma l’offerta si amplia con nuove produzioni e sequel.

Luglio, almeno sul fronte delle serie tv, sembra più il mese delle sorprese che quello dei grandi ritorni annunciati. Tra piattaforme streaming e pay tv, la selezione dei titoli più interessanti attraversa generi molto diversi: dal giallo seriale al reboot western, fino alla sitcom italiana e allo spin-off di un universo cult come The Big Bang Theory. Cinque serie da vedere a luglio, un mese di scoperte nello streaming Il panorama televisivo delle ultime settimane è stato segnato anche dalla buona partenza di House of the Dragon su Hbo Max e Sky, favorita da attese molto alte. Ma la distribuzione settimanale, in contrasto con l’abitudine al binge watching imposta da Netflix, continua a dividere il pubblico, soprattutto per produzioni che sembrano fatte per essere viste una dopo l’altra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 5 serie tv da vedere a luglio: dal ritorno de La casa nella prateria al nuovo Poker Face a Stuart, spin-off di The Big Bang Theory

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