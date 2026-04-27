Dal CCXP Stuart Bloom e il Multiverso | In arrivo uno spin-off di The Big Bang Theory

Durante il CCXP Mexico, HBO Max ha annunciato che un personaggio di The Big Bang Theory, interpretato da un attore, avrà una serie tutta sua. La notizia ha suscitato l'interesse dei fan della serie, che attendono ulteriori dettagli sul progetto. Nessuna data di uscita è stata comunicata, né sono stati forniti altri particolari sullo sviluppo della nuova produzione.

Lo show si intitola “Stuart Fails To Save The Universe” ed è un progetto che promette di stravolgere i canoni della sitcom originale per abbracciare il genere sci-fi. A differenza della serie madre, questo spin-off non sarà una sitcom registrata in studio con il pubblico, ma un’avventura cinematografica in 10 episodi prodotta per HBO Max. La storia prende il via da un classico incidente domestico nel laboratorio di Pasadena: Stuart (interpretato da Kevin Sussman) danneggia accidentalmente un dispositivo sperimentale creato da Sheldon e Leonard. L’errore scatena il caos nelle linee temporali, costringendo il timido proprietario della fumetteria a viaggiare tra realtà parallele.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dal CCXP Stuart Bloom e il Multiverso: In arrivo uno spin-off di The Big Bang Theory Notizie correlate Leggi anche: Il multiverso di The Big Bang Theory si espande: abbiamo una data per “Stuart Fails to Save the Universe” The Big Bang Theory, prime immagini e finestra d'uscita dello spin-off con StuartIl nuovo spin-off avrà per protagonista Stuart, il gestore della fumetteria preferita di Sheldon Cooper, e dei suoi amici in una missione per salvare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Stuart Fails to Save the Universe: Il Multiverso Nerd sta arrivando!; ‘The Big Bang Theory’ Spinoff ‘Stuart Fails to Save the Universe’ Sets July Release Date on HBO Max; Big Bang Theory Spin-Off Stuart Fails To Save The Universe To Premiere In July On HBO Max — See First Photos; HBO Max Unveils First Look at 'Stuart Fails to Save the Universe,' Reveals Release Month for 'Big Bang Theory' Spinoff. The Big Bang Theory torna con uno spin-off tra finzione e novità I fan di The Big Bang Theory possono finalmente gioire: a luglio debutterà su HBO Max "Stuart Fails To Save The Universe", uno spin-off centrato su Stuart Bloom, il divertente proprietario della - facebook.com facebook