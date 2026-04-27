Sta per arrivare uno spin-off di The Big Bang Theory, incentrato su Stuart, il gestore della fumetteria apprezzata da Sheldon Cooper. La nuova serie racconterà le avventure di Stuart e dei suoi amici mentre cercano di salvare l'universo. Sono state già diffuse le prime immagini e si parla di una finestra di uscita per il progetto. La serie amplia così il mondo della celebre sitcom televisiva.

Il nuovo spin-off avrà per protagonista Stuart, il gestore della fumetteria preferita di Sheldon Cooper, e dei suoi amici in una missione per salvare l'universo La serie The Big Bang Theory sta per inaugurare il proprio multiverso. Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie, saranno infatti i protagonisti dello spin-off Stuart Fails to Save The Universe. Gli attori si sono riuniti domenica sul palco della convention CCXP di Città del Messico per annunciare nuovi entusiasmanti dettagli sulla serie. Nel frattempo, HBO Max ha diffuso le prime immagini della serie che potete visualizzare di seguito. Cosa racconta il nuovo spin-off di The Big Bang Theory La storia di Stuart Fails to Save the Universe segue Stuart Bloom, proprietario di un negozio di fumetti, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Big Bang Theory, prime immagini e finestra d'uscita dello spin-off con Stuart

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