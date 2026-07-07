07 07 – Trump contro Meloni | l’analisi dello psicologo – Sequestrò e violentò la ex condannato a 7 anni – Attenzione a pelle e mode social

Un ex detenuto condannato a sette anni per sequestro e violenza nei confronti di un’ex compagna è stato oggetto di un nuovo attacco attraverso meme da parte di un ex presidente. Uno psicologo ha analizzato questa dinamica, evidenziando come le immagini e le mode sui social possano influenzare le percezioni pubbliche. La polemica si inserisce in un contesto in cui le figure pubbliche vengono spesso coinvolte in attacchi online, anche attraverso contenuti visivi.

Home > Podcast > 0707 – Trump contro Meloni: l’analisi dello psicologo – Sequestrò e violentò la ex, condannato a 7 anni – Attenzione a pelle e mode social Il nuovo attacco via meme di Trump a Meloni: l’analisi dello psicologo. Sequestrò e violentò la ex il giorno di Natale. 32enne condannato a 7 anni e 7 mesi. Giovanissimi, pelle e scottature: l’oncologo Paolo Ascierto e i rischi delle mode social. 0707 – Trump contro Meloni: l’analisi dello psicologo – Sequestrò e violentò la ex, condannato a 7 anni – Attenzione a pelle e mode social Mondiali 2026, insulti razzisti da una senatrice paraguaiana contro Mbappé: “Scimpanzè”. Lui risponde: “Donna spregevole” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump contro Meloni, la difesa di Schlein: Nessun Capo di Stato straniero può minacciare il Paese

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