A poche settimane dall’obiettivo, la Zes ha quasi raggiunto le 1.500 autorizzazioni. Secondo il Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio, a fine luglio la Zes unica dovrebbe arrivare a questa cifra. La regione Campania e la Puglia sono le aree che beneficeranno immediatamente di questo traguardo. Il numero di autorizzazioni in arrivo rappresenta un passo importante per le zone coinvolte.

Poche settimane e anche quota 1.500 sarà raggiunta. A fine luglio, secondo le previsioni del Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio, di cui è responsabile il sottosegretario Luigi Sbarra, la Zes unica toccherà le 1.500 autorizzazioni uniche, a riprova di un trend che non conosce pause ormai dalla metà del 2024. E bene ha fatto ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Brindisi alla cerimonia di avvio dei lavori dello stabilimento di Eni Storage Systems, a ricordare «quando in molti, anche qui in Puglia, criticarono l’istituzione della Zes unica perché accentrava a Roma le decisioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Zes a un passo dalle 1500 autorizzazioni: «Campania e Puglia, benefici immediati»

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