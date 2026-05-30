Da luglio sarà attivo il nuovo Frecciarossa diretto tra Lecce, Bari e Napoli, senza necessità di cambi. I biglietti sono già in vendita. Il collegamento collega direttamente i capoluoghi di Puglia e Campania, passando per il Salento e arrivando a Napoli. La tratta rappresenta il primo servizio ferroviario senza scali tra le due regioni. La nuova linea interessa anche il Sannio, facilitando i collegamenti tra le aree interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono “in vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli senza cambi”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Gruppo Fs, annunciando che “il fischio di partenza è previsto il primo luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45”. “In entrambe le direzioni – è spiegato nel comunicato – il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trenitalia, da luglio nuovo collegamento diretto Puglia-Campania: benefici anche per il Sannio

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