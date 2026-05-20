XI e Trump a Pechino | pochi risultati immediati ma un altro passo verso il G2

La visita tra il leader cinese e l'ex presidente degli Stati Uniti si è conclusa con pochi risultati immediati, segnando comunque un ulteriore passo verso la creazione di un eventuale G2 tra le due potenze. L'incontro si è svolto a Pechino la settimana scorsa e le aspettative non erano alte, riflettendo anche l'esito della riunione. Nessuna decisione concreta è stata annunciata, ma si è mantenuto il contatto tra le parti in un momento di tensioni e sfide diplomatiche.

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Le aspettative del vertice XI-Trump svoltosi a Pechino la settimana scorsa non erano alte, ed il suo andamento le ha in effetti corrisposte. Molto teatro, ma poca sostanza, almeno apparentemente. Tuttavia, sarebbe imprudente condure una valutazione attendibile dei suoi esiti concreti nell’immediato, soltanto le prossime settimane, o mesi, riveleranno se alcune intese, più vagheggiate che solennemente annunciate, si concretizzeranno. Gli USA aspiravano ad un approccio più accomodante da parte della Cina sulla delicata questione delle terre rare dalla quale ormai dipenderebbe il complesso militare-industriale-digitale statunitense; e sulla disponibilità di Pechino ad aumentare l’acquisto di prodotti agricoli in una chiara ottica elettorale in vista delle elezioni di medio-termine il 3 novembre prossimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - XI e Trump a Pechino: pochi risultati immediati ma un altro passo verso il G2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vertice Cina-USA a Pechino: stretta di mano tra Xi Jinping e Donald Trump sui dossier globali Sullo stesso argomento Trump-Xi, tante promesse e pochi risultati: i nodi irrisolti dopo il vertice di PechinoLa visita di Donald Trump a Pechino si è chiusa tra sorrisi diplomatici, strette di mano e dichiarazioni rassicuranti, ma senza svolte concrete sui... Trump e Xi a Pechino: il rischio di un nuovo ordine mondiale G2? Domande chiave Come potrà l'Europa evitare di diventare irrilevante tra i due giganti? Quali nuovi accordi tecnici potrebbero stabilizzare le... È iniziato l’incontro tra Putin e Xi Jinping a Pechino: è un evento rilevante non solo perché ha l’obiettivo di consolidare i rapporti tra due storici alleati come Russia e Cina, ma anche perché avviene a pochissimi giorni di distanza dalla visita di Trump x.com L'America ha perso la sua leva su Pechino: come Trump e Xi potrebbero cementare il vantaggio di Beijing per gli anni a venire reddit Trump in Cina: Vogliamo Hormuz aperto. Pechino: Xi in visita negli Usa in autunnoÈ giunto al termine il viaggio di Donal Trump a Pechino, con il presidente degli Stati Uniti che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ... tg24.sky.it L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, tra molti convenevoliÈ il primo in Cina dopo quasi dieci anni: ci si aspetta che i due presidenti parlino di guerra in Medio Oriente, accordi commerciali e di Taiwan ... ilpost.it