Zendaya ha scelto un look Jacquemus ispirato a una dea greca per un evento estivo, diventando protagonista del momento moda. Il completo, che ricorda sculture di marmo, ha catturato l’attenzione dei media e degli spettatori. Con questa scelta, l’attrice ha confermato la sua capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in un evento di alta moda. La sua presenza è stata subito definita come uno dei momenti più iconici della stagione.

Se c’è una persona capace di trasformare ogni photocall in una sfilata couture, quella è Zendaya. E questa volta ha deciso di fare una cosa molto semplice: presentarsi come una dea greca e lasciare tutti senza parole. Per il photocall londinese di The Odyssey, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, l’attrice ha inaugurato quella che potremmo tranquillamente chiamare la sua Greek Goddess Era, indossando un abito custom firmato Jacquemus che sembra uscito direttamente dal Partenone. ma con l’estetica minimal chic del 2026. Zendaya non interpreta Atena. Diventa Atena.. Da anni Zendaya usa la moda come un’estensione dei personaggi che interpreta, e questa volta il metodo dressing ha raggiunto un nuovo livello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya è ufficialmente entrata nella sua Greek Goddess Era: il look Jacquemus che sembra scolpito nel marmo è già il fashion moment dell’estate

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