Olivia Rodrigo sta portando avanti la promo del suo nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love con una formula ormai infallibile: un mix perfetto di romanticismo soft e ribellione punk. E il look sfoggiato a Londra il 2 giugno ne è stata l’ennesima prova. La cantante di Drop Dead è stata fotografata per le strade della capitale britannica con un outfit che sembrava uscito direttamente da una moodboard Tumblr del 2014, ma in versione luxury. Protagonisti assoluti? Un paio di stivali neri al ginocchio in pelle stropicciata dall’estetica vissuta e decisamente rock. Gli stivali vintage che stanno facendo impazzire internet di Olivia Rodrigo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo è entrata ufficialmente nella sua Punk boot era (e sinceramente? siamo ossessionati)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olivia Rodrigo Says Shes in Her Girly Era Fans Are Obsessed!

Notizie e thread social correlati

Sì, Chiara Ferragni è entrata nella sua era body careChiara Ferragni ha annunciato il lancio della sua prima linea di prodotti per la cura del corpo.

Demi Moore a Cannes 2026 è ufficialmente nella sua “galaxy girl era”Demi Moore ha sfilato a Cannes 2026 indossando un look che richiama il glamour dell’epoca d’oro di Hollywood, con un tocco futuristico.

Temi più discussi: Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love; Olivia Rodrigo: Non è colpa mia se mi sessualizzate; Perché il babydoll di Olivia Rodrigo ha scatenato una polemica; Olivia Rodrigo: Non è colpa mia se le persone mi sessualizzano. I commenti ricevuti dimostrano quanto nella nostra cultura sia normalizzata la pedofilia.

OLIVIA RODRIGO HA FATTO UNA COVER DI CMAT??? È IL GIORNO MIGLIORE DELLA MIA VITA x.com

Qual è una frase di Olivia Rodrigo che ti fa semplicemente iniziare a singhiozzare ogni volta? reddit

Olivia Rodrigo è entrata ufficialmente nella sua punk boot era (e sinceramente? siamo ossessionati)Olivia Rodrigo sta portando avanti la promo del suo nuovo album You Seem Pretty ... msn.com

Olivia Rodrigo: Non è colpa mia se mi sessualizzateNon posso essere responsabile del fatto che un uomo mi sessualizzi. Dopo giorni di polemiche e indignazione online per i babydoll che indossa e che addirittura promuoverebbero la pedofilia, Olivia ... rollingstone.it