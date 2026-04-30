Adidas ha ripreso a concentrarsi sul settore moda, come dimostrano i dati di vendita recenti che mostrano un aumento della domanda. Dopo un periodo in cui l’attenzione del pubblico sembrava spostarsi altrove, l’azienda ha riacceso l’interesse per le sue collezioni fashion. La ripresa si riflette anche nelle scelte di mercato e nelle strategie di prodotto, che puntano a rafforzare la presenza nel segmento di settore.

C’è stato un periodo in cui Adidas sembrava aver perso un po’ il controllo della conversazione fashion. Troppi trend che cambiavano velocemente, il post-Yeezy da gestire, le sneaker culture sempre più sature e internet già pronto a decretare il prossimo brand “cool”. E invece il 2026 sta raccontando tutt’altra storia. I numeri del primo trimestre di Adidas parlano chiarissimo. Adidas ha appena chiuso il primo trimestre del 2026 superando le aspettative degli analisti con risultati decisamente più forti del previsto. L’utile operativo ha raggiunto i 705 milioni di euro, contro i 647 milioni stimati inizialmente, mentre le vendite hanno toccato quota 6,6 miliardi di euro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Adidas è ufficialmente tornata nella sua fashion girl era (e lo dicono anche le vendite)

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