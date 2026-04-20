alessandria donna uccisa in strada con una coltellata alla gola

A Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, una donna di circa cinquant'anni è stata colpita con un coltello alla gola mentre si trovava in strada. La donna è stata soccorsa dai passanti e portata in ospedale, ma non è riuscita a sopravvivere alle ferite. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sull'accaduto e cercano di ricostruire la dinamica dell'episodio.

Torino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è morta. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Mentre i carabinieri hanno compiuto i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'accaduto. La vittima di 53 anni era separata, gli investigatori sospettano sia stato l'ex marito e lo stanno cercando. L’uomo di 57 anni è stato fermato e sarà interrogato. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidiano.net

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