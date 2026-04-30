La Procura di Pavia ha avanzato l'accusa nei confronti di un uomo coinvolto in un omicidio avvenuto in una villetta. Secondo i pm, la vittima avrebbe rifiutato una persona, che successivamente le avrebbe inflitto ferite sul suo corpo, anche quando era già incosciente. L'indagato è chiamato a comparire, mentre le accuse si concentrano sull'episodio che ha portato alla morte della vittima.

Chiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede ormai all'unico indagato per l'omicidio di essere interrogato il prossimo 6 maggio. Sempio ha ucciso Chiara «con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale». Un nuovo clamoroso colpo di scena che riscriverebbe il delitto di Garlasco. Come è avvenuto il delitto Ma cosa sarebbe successo? Chiara e Andrea avrebbero litigato, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Colpita sulle scale «anche da incosciente»: le accuse dei pm di Pavia

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Andrea Sempio convocato in procura per ultimo interrogatorio: Ha ucciso da solo Chiara Poggi; Sempio unico assassino di Chiara Poggi, le mosse della difesa: Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca; Garlasco, per i magistrati Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo: cambia il capo di imputazione; Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. Omicidio aggravato da sevizie e dai futili motivi.

'Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto'Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della procura di Pavia e de ... lanazione.it

'Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto'Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. S ... ansa.it

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta dal fidanzato, Alberto Stasi, nella villetta di famiglia a Garlasco, nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 però, il caso viene riaperto: nel registro degli indagati - facebook.com facebook

+++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com