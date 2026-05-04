European Triathlon Cup 2026 | Caorle ospita l' élite del triathlon internazionale
Sabato 9 maggio 2026, Caorle ospiterà la tappa dell’European Triathlon Cup, una competizione del circuito continentale che vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La gara si svolgerà nel formato Sprint, con una distanza di 750 metri di nuoto, 19,4 km di ciclismo e 5 km di corsa. La cittadina si prepara ad accogliere la prova, che richiama professionisti e appassionati di triathlon.
Sabato 9 maggio 2026 Caorle torna a essere palcoscenico dell'European Triathlon Cup, la tappa del circuito continentale che richiama atleti da tutto il mondo per una giornata di gara nel formato Sprint: 750 metri di nuoto, 19,4 km in bici e 5 km di corsa.A sfidarsi nelle categorie Elite Femminile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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