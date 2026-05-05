A Caorle si prepara a ospitare nel 2026 l’European Triathlon Cup, un evento che coinvolgerà atleti di alto livello provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolgerà tra Porto Santa Margherita e altre zone della città, con un percorso che prevede fasi di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione attirerà pubblico e appassionati, interessati a seguire le diverse prove lungo il tracciato.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti d'élite che sosteranno a Porto Santa Margherita?. Come si svolgerà il percorso tecnico tra nuoto, bici e corsa?. Quali altre manifestazioni gratuite animeranno il territorio nel mese di maggio?. Perché la scelta di Caorle cambia il ruolo sportivo del Veneto?.? In Breve Format Sprint: 750m nuoto, 19,4km bici e 5km corsa a Porto Santa Margherita.. Partenze Elite: donne alle 13.30, uomini alle 15.30 con premiazioni ore 19.30.. Eventi correlati: attività a Isola Di Sant'Erasmo il 10 maggio e Arterminal il 15-17 maggio.. Altre date: manifestazioni gratuite a Fornase di Spinea dal 30 aprile al 4 maggio.. Sabato 9 maggio 2026, l’élite mondiale del triathlon si concentrerà a Caorle per la tappa dell’European Triathlon Cup che vedrà impegnati atleti di ogni continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caorle sfida l’élite: arriva l’European Triathlon Cup 2026

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