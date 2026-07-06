La WWE ha pubblicato una lista dei 25 momenti più significativi del 2026, anticipando di fatto le consuete riflessioni di fine anno. La classifica, diffusa da Gerweck, include gli eventi più rilevanti trasmessi durante gli episodi della stagione in corso. La lista non segue una logica di ordine cronologico, ma si concentra sugli istanti che la compagnia ha ritenuto più memorabili di quest’anno. La pubblicazione avviene in anticipo rispetto alle tradizionali valutazioni di fine anno.

Solitamente le somme si tirano a fine anno, ma non è così che funziona in WWE. Gerweck ha rilanciato la classifica che la compagnia stessa ha stilato con gli episodi più memorabili visti in questo 2026. Tra match, ritiri, segmenti backstage e sfide lanciate c’è davvero di tutto. Top 25 da gennaio a giugno 2026. Andiamo dunque a scoprire queste 25 preferenze, dalla 25 alla 1. 25. Oba Femi accetta la sfida di Brock Lesnar per WrestleMania 42; 24. IShowSpeed scaraventa Logan Paul su un tavolo; 23. I Minihausen si moltiplicano a Backlash; 22. Iyo Sky e Asuka si riconciliano dopo il match a Backlash (con momentaneo allontanamento di Asuka dalla compagnia); 21. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia ha stilato la classifica dei 25 momenti più memorabili del 2026

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