172 scrittori studiosi e critici hanno stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre | eccola

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di 172 scrittori, studiosi e critici ha compilato una lista dei cento romanzi considerati i più belli di sempre. La classifica, pubblicata dal Guardian, ha già attirato l’attenzione di molti appassionati e lettori. Ogni opera si trova in una posizione diversa rispetto alle altre, senza che siano stati forniti criteri di valutazione ufficiali. La pubblicazione di questa lista è stata accolta con interesse e ha già generato numerosi confronti tra gli appassionati di letteratura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal Guardian arriva una nuova classifica destinata a far discutere (come ogni classifica che si annuncia ‘definitiva’) lettori e appassionati di letteratura di tutto il mondo. Il quotidiano britannico ha chiesto a 172 tra scrittori, studiosi e critici di indicare i più grandi romanzi di sempre, costruendo così una lista di 100 titoli che attraversa epoche, continenti e generi diversi. In cima compare Middlemarch di George Eliot, seguito da Beloved di Toni Morrison e da Ulysses di James Joyc e. Una selezione che, spiega il Guardian, vuole essere anche più inclusiva rispetto alle storiche classifiche del passato, con una presenza femminile molto più ampia e uno sguardo più internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

172 scrittori studiosi e critici hanno stilato la classifica dei 100 romanzi pi249 belli di sempre eccola
© Ilfattoquotidiano.it - 172 scrittori, studiosi e critici hanno stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre: eccola
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

I 100 romanzi più belli di sempre secondo gli scrittori: la classifica che sta facendo discutere il mondo dei libriDa Middlemarch a Beloved, passando per Ulysses e Han Kang: 172 scrittori, critici e accademici hanno eletto i più grandi romanzi della storia.

Classifica dei 100 romanzi: Middlemarch guida il nuovo canone globale? Domande chiave Quali opere hanno superato i classici dell'Ottocento nella nuova classifica? Come hanno influito le autrici sulla composizione del...

172 scrittori studiosi eI 100 romanzi più belli di sempre secondo gli scrittori: la classifica che sta facendo discutere il mondo dei libriDa Middlemarch a Beloved, passando per Ulysses e Han Kang: 172 scrittori, critici e accademici hanno eletto i più grandi romanzi della storia. E il risultato sta già dividendo lettori, BookTok e mondo ... panorama.it

Appello di scrittori e studiosi, ddl su antisemitismo pericolosiNoi, studiosi e studiose di storia degli ebrei e dell'antisemitismo, insieme a scrittori e scrittrici che si occupano di mondo ebraico o che difendono la libertà di parola e di opinione, riteniamo ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web