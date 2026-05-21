Un gruppo di 172 scrittori, studiosi e critici ha compilato una lista dei cento romanzi considerati i più belli di sempre. La classifica, pubblicata dal Guardian, ha già attirato l’attenzione di molti appassionati e lettori. Ogni opera si trova in una posizione diversa rispetto alle altre, senza che siano stati forniti criteri di valutazione ufficiali. La pubblicazione di questa lista è stata accolta con interesse e ha già generato numerosi confronti tra gli appassionati di letteratura.

Dal Guardian arriva una nuova classifica destinata a far discutere (come ogni classifica che si annuncia ‘definitiva’) lettori e appassionati di letteratura di tutto il mondo. Il quotidiano britannico ha chiesto a 172 tra scrittori, studiosi e critici di indicare i più grandi romanzi di sempre, costruendo così una lista di 100 titoli che attraversa epoche, continenti e generi diversi. In cima compare Middlemarch di George Eliot, seguito da Beloved di Toni Morrison e da Ulysses di James Joyc e. Una selezione che, spiega il Guardian, vuole essere anche più inclusiva rispetto alle storiche classifiche del passato, con una presenza femminile molto più ampia e uno sguardo più internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 172 scrittori, studiosi e critici hanno stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre: eccola

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