WWE | Un Hall of Famer ha impedito a R-Truth di lasciare la compagnia

Un ex wrestler della WWE ha impedito a R-Truth di lasciare la compagnia. La notizia è stata resa nota senza dettagli su come sia avvenuto l’intervento. R-Truth è uno dei personaggi più noti tra quelli attualmente in attività, nonostante alcuni commenti negativi nei suoi confronti. La vicenda riguarda un episodio specifico, senza ulteriori informazioni su eventuali motivazioni o conseguenze.

Nonostante abbia anche diversi detrattori, forse uno dei personaggi più popolari della WWE attuale è R-Truth, attuale campione di coppia con Damien Priest, di recente passato alla cronaca per il suo improvviso abbandono della WWE, frutto di un licenziamento (o mancato rinnovo del contratto) che scatenò una vera e propria sommossa popolare, con il pubblico che intonava il suo nome in ogni show e in moltissimi post sui social. A quanto pare, la sommossa ha poi funzionato, infatti Truth è poi tornato poco dopo, avendo anche una parte discretamente importante durante il tour di ritiro di John Cena. Di recente, Truth ha rivelato che uno dei momenti più importanti della sua carriera nel wrestling è arrivato quando aveva pensato di lasciarsi il business alle spalle completamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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