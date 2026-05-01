WWE | Royce Keys rompe il silenzio sul cambio di nome

Dopo più di due mesi dalla sua prima comparsa alla Royal Rumble, Royce Keys ha ufficialmente debuttato nel roster principale della WWE durante l’ultimo episodio di SmackDown. La wrestler, nota per aver partecipato a eventi precedenti, ha rotto il silenzio riguardo al cambio di nome e alla sua presenza in televisione. La sua apparizione segna un passo importante nella sua carriera all’interno della federazione.

A più di due mesi dalla sua prima apparizione nella WWE alla Royal Rumble, Royce Keys ha fatto il suo debutto nel roster principale a SmackDown. Il 10 aprile ha affrontato Berto, dei Los Garza, in un incontro singolo. Dando prova della sua potenza, Keys ha vinto l’incontro in meno di 3 minuti. Durante un’intervista nel backstage più tardi nel corso dello show, è stato avvicinato dal leader della MFT, Solo Sikoa, lasciando intravedere una potenziale rivalità tra i due pesi massimi. La settimana successiva, Royce Keys ha partecipato all’Andre the Giant Memorial Battle Royal, che dal 2021 è diventata una tradizione nell’ultima puntata di SmackDown prima di WrestleMania.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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