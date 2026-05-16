WWE | Gunther a un passo dall’autosabotaggio si salva grazie a Solo Sikoa contro Royce Keys

La scorsa settimana, Gunther è arrivato a SmackDown grazie all'intervento di Paul Heyman, aprendo la strada a una sfida contro Cody Rhodes per il titolo WWE, in programma durante l’evento Clash in Turin. Durante un recente episodio, c’è stato un momento di tensione in cui l’atleta sembrava vicino a un autoboicottaggio, ma è stato salvato da Solo Sikoa in un confronto contro Royce Keys. La puntata ha mostrato vari scontri e colpi di scena, preparando il terreno per le prossime sfide in vista dell’appuntamento italiano.

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La scorsa settimana Gunther è ufficialmente passato a SmackDown grazie a Paul Heyman e ha potuto così sfidare Cody Rhodes per il titolo WWE, in un match che verrà disputato in Italia, nel PLE Clash in Turin. Mancava solo una semplice firma da mettere sul contratto per rendere ufficiale questo match, ma incredibilmente l’austriaco stanotte ha rischiato di perdere questa occasione, eccedendo nella sua tracotanza. L’inserimento di Royce Keys. Verso la metà della serata di SmackDown, Cody Rhodes ha fatto il suo ingresso e da solo ha preparato il ring per la firma dei contratti di Clash in Turin: due poltrone e un tavolo per mettere tutto nero su bianco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Gunther, a un passo dall’autosabotaggio, si salva grazie a Solo Sikoa contro Royce Keys ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Royce Keys: aggiornamenti sulla situazione in WWEIl quadro attorno a Royce Keys resta fluido: una partecipazione d’impatto, una presenza televisiva limitata e segnali contrastanti sulle prospettive... Strategia WWE per Royce Keys: precisione senza precedentiRoyce Keys, atleta ora noto nell’ambiente WWE anche con la precedente palmares di Powerhouse Hobbs, è al centro di una dinamica di sviluppo che sta... La mia configurazione per la modalità Universe di WWE 2K26 completamente strutturata (RAW, SmackDown Legends, AEW, marchio donne + calendario PLE) reddit WWE SmackDown takes: Ricky Saints debuts, Sami Zayn kills Gingerbread ManWWE SmackDown on May 1 took place at the BOK Center in Tulsa, Okla., and featured a tag match between Solo Sikoa and Talla Tonga against The Usos. The Backlash build continued, featuring a pair of tag ... sports.yahoo.com Solo Sikoa pinned in huge loss; smiles moments laterThe MFTs and the Wyatt Sicks have been feuding with each other for the past several months. Solo's group has somehow managed to get the better of Wyatt Sicks. They took the WWE Tag Team Championships ... sportskeeda.com