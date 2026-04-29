Durante Wrestlemania 42, il main event ha visto un ritorno importante per i samoani, con il protagonista che ha conquistato la vittoria. Dopo l’evento, si è assistito a un riavvicinamento tra i membri della Bloodline originale, che sembrano aver ripreso a collaborare in modo più coeso. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling, creando aspettative sul proseguimento delle storyline.

Uscito vincitore dal bellissimo main event di Wrestlemania 42, per Roman Reigns c’è stato un ritorno al passato: apparentemente in veste face, la Bloodline originale è stata ricomposta. Jey e Jimmy sono di nuovo al fianco del cugino, non più da sottoposti, ma come membri della stessa famiglia che si sostengono a vicenda. Riguardo gli Usos, questo mi sembra particolarmente un salto indietro. È come una resa riguardo Jey, un’ammissione del fallimento nel suo push da main eventer in singolo. La brevità del regno era già un chiaro indizio, il ritorno al fianco del fratello una conferma, la reunion con Roman la sentenza finale. Per Jimmy invece non c’è mai stata la forte fiducia da parte dei piani alti, non viene visto in un ruolo diverso del personaggio secondario.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - I samoani si prendono il main event di Raw

Roman Reigns RETURNS With New Wiseman Rikishi at WWE Raw!

Notizie correlate

La Knight conquista il ring dopo il main event di Rawla puntata di raw andata in onda da cleveland ha segnato un punto di svolta nella corsa verso l’elimination chamber, definendo i contorni di una...

WWE: Cody Rhodes batte Drew McIntyre nel main event di SmackDown e si riprende il titoloAd Elimination Chamber, Randy Orton ha trionfato nel match ad eliminazione dentro la gabbia e si è quindi guadagnato la possibilità di lottare per il...