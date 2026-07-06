Wimbledon super Cobolli | strapazza De Minaur in tre set e vola ai quarti

Flavio Cobolli ha battuto De Minaur in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha superato l’avversario in modo netto. La sfida si è svolta sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club. Cobolli ora proseguirà il suo percorso nel torneo.

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 7-6 (3), 6-3 in due ore e 35' di gioco. Ai quarti - già raggiunti l'anno scorso - l'azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. Intanto le temperature restano roventi. I match di Jasmine Paolini (contro Eala) e di Flavio Cobolli (contro de Minaur) a Wimbledon sono stati interrotti per alcuni minuti per consentire di soccorrere alcune persone del pubblico dell'All England Club di Londra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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