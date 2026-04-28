Cobolli vola ai quarti a Madrid | battuto Medvedev dopo una battaglia in tre set

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale al torneo di Madrid, una tappa del circuito Masters 1000. Ha battuto Daniil Medvedev in tre set, con i punteggi di 6-3, 5-7 e 6-4, in una partita durata oltre due ore. La sfida si è svolta sulla terra rossa e ha visto l’azzurro prevalere dopo una battaglia lunga e combattuta.

Impresa di Flavio Cobolli sulla terra rossa di Madrid. L’azzurro conquista il pass per i quarti di finale del Masters 1000 superando Daniil Medvedev al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena, chiusa con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Il successo rappresenta un risultato di grande peso per il tennista italiano, che centra così uno dei migliori traguardi della sua carriera in un torneo di questa categoria. Decisivo un terzo set giocato con lucidità e coraggio nei momenti chiave, contro un avversario esperto e abituato ai palcoscenici più importanti. Un match combattuto e ricco di svolte. La partita si apre con grande equilibrio, ma è Cobolli a trovare per primo lo strappo decisivo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cobolli vola ai quarti a Madrid: battuto Medvedev dopo una battaglia in tre set Notizie correlate Leggi anche: Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid Sinner vola ai quarti a Madrid, battuto Norrie in due setJannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra battuta della “Caja... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Madrid: Super Cobolli batte Medvedev e vola ai quarti; ATP Monaco: Cobolli travolge Bergs e vola ai quarti. Risultato e cronaca; Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid; Cuore, grinta e dieci punti magici: Cobolli vola ai quarti del Master di Madrid. Cobolli batte Medvedev in tre set e vola ai quarti a MadridIl cammino di Cobolli nel Masters 1000 di Madrid si fa dunque sempre più avvincente e interessante per tutti gli appassionati di tennis italiani, poiché il giovane tennista ha saputo dimostrare ... it.blastingnews.com Cobolli vola ai quarti a Madrid: battuto Medvedev dopo una battaglia in tre setImpresa di Flavio Cobolli sulla terra rossa di Madrid. L’azzurro conquista il pass per i quarti di finale del Masters 1000 superando Daniil Medvedev al ... thesocialpost.it Super Flavio: Cobolli batte Medvedev in tre set e vola ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Madrid #Corrieredellosport #Cobolli - facebook.com facebook Cobolli vola ai quarti Super Flavio, manda ko Medvedev in tre set agli ottavi di finale dell’Atp 1000 Madrid e conquista i quarti #Tuttosport #Cobolli x.com