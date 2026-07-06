Wimbledon Sinner va ai quarti | Contento di migliorare ogni giorno Sarà importante riposare

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon per la quinta volta consecutiva, eliminando in tre set il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in due ore e 26 minuti. Dopo la partita, ha commentato di essere soddisfatto dei miglioramenti quotidiani e ha sottolineato l'importanza di riposare.

Londra – Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Oggi, domenica 5 luglio, il fuoriclasse azzurro ha eliminato il giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi dello Slam inglese, con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 in 2 ore e 26 minuti. Un match controllato fin dall’inizio dall’azzurro, con qualche piccola difficoltà solo nel secondo set (chiuso al tie-break, con il punteggio di 7-0). Il prossimo ostacolo del numero uno per il ‘back to back’ sarà ora Jan-Lennard Struff. Il match si giocherà martedì. Jannik Sinner c’è. E vola, ancora, ai quarti di finale di Wimbledon, dopo il successo in scioltezza contro il giapponese Shintaro Mochizuki. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Il ritorno di Sinner fa paura: la scena che fa tremare Londra

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Ogni giorno mi sveglio con l'obiettivo in testa di migliorarmi e stare bene in campo. Sono contento che la mia passione arrivi ai giovani. Se sei intelligente, ti rendi conto che dal confronto escono solo cose buone. Jannik Sinner #Sinner nel Aspettando #Wi x.com

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