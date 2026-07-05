Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2026, vincendo in tre set contro il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki con i punteggi di 6-3, 7-6(0), 6-3. Durante l’incontro, l’azzurro ha commentato di lavorare ogni giorno per migliorare. Ha inoltre espresso rispetto per lo stile di gioco di Struff, definendolo un grande servitore.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: l’azzurro piega in tre set il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki, battuto per 6-3 7-6 (0) 6-3. Al termine del match, nella consueta intervista in campo, l’azzurro commenta la vittoria odierna. L’azzurro fa innanzitutto i complimenti all’avversario: “ Era il nostro primo confronto, non sapevo cosa aspettarmi. Ho cercato di gestire meglio di lui alcune situazioni, ma Mochizuki è un giocatore incredibile, arrivato dalle qualificazioni. Gli auguro il meglio, deve essere orgoglioso di quanto fatto “. La tattica utilizzata per sconfiggere il nipponico: “ È un giocatore molto scomodo su questa superficie, la sua palla rimane molto bassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner avanza ai quarti: “Ogni giorno un piccolo miglioramento. Struff? Grande servitore, lo rispetto”

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Jannik Sinner – Quando il mondo si accorse di lui | Capitolo 5

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