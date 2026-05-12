Nel match degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner ha sconfitto Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2 6-3, confermandosi tra i favoriti del torneo. Dopo la partita, il giocatore italiano ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha commentato il vento che ha caratterizzato il match. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del giorno di riposo che seguirà per recuperare le energie in vista dei prossimi incontri.

Negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma Jannik Sinner ha vinto il derby italiano con il qualificato Andrea Pellegrino con lo score di 6-2 6-3: il numero 1 del seeding e del mondo ha parlato a caldo nella consueta intervista in campo subito dopo la conclusione del match. L’azzurro nelle prime parole dopo il successo odierno rende merito all’avversario: “ Giocare un derby è sempre diverso, sono contento per il risultato ma anche per Andrea Pellegrino. Ci eravamo affrontati tanti anni fa in un campo più piccolo, è bello ci siano così tanti italiani forti “. Il numero 1 pensa già al prossimo match: “ E’ stata un’ottima partita, ora spero di essere pronto per i quarti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner rende merito a Pellegrino: “Contento per lui, sto gestendo il vento. Il giorno di riposo sarà importante”

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