Wimbledon sempre più italiano Cobolli e Paolini vanno ai quarti

Flavio Cobolli ha superato Alex De Minaur in tre set, con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3, e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. Con questa vittoria, il tennista italiano ha eguagliato il risultato dello scorso anno, quando era stato eliminato da Novak Djokovic. Anche Paolini ha raggiunto i quarti di finale nel torneo.

Flavio Cobolli batte Alex De Minaur 7-5 7-6(4) 6-3 e raggiunge i quarti di finale a Wimbledon eguagliando il risultato dello scorso anno quando fu poi battuto da Novak Djokovic. Il caldo terribile ha messo in difficoltà Cobolli che era reduce da partite lunghissime. Dopo aver vinto il primo set è andato in crisi nel secondo, era a un passo dal 2-5, ma da quel momento ha infilato un parziale di 12 punti a 1 e al tie-break ha vinto anche il secondo set. Il terzo è stato un po’ anomalo per i tanti break da una parte e dall’altra, ma al momento decisivo Cobolli ha messo la testa davanti e chiuso 6-3. “Che fortuna, mi sentivo stanco nel terzo set e sono felice di aver chiuso in tre set e risparmiare energia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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