Cobolli e Paolini sono approdati ai quarti di finale di Wimbledon, portando a otto il numero di italiani ancora in gara. L’erba di Londra si tinge di azzurro con la loro qualificazione. Domani alle 14 si sfideranno Sinner e Struff, in attesa di ulteriori sviluppi nel torneo. La competizione prosegue con i match in programma e le sfide che si intensificano sulla superficie verde.

AGI - Cobolli e Paolini avanzano a Wimbledon. L'erba di Londra è sempre più azzurra con altri due atleti che accedono ai quarti di finale. Intanto sale l’attesa per il match di Sinner contro Struff in programma domani alle 14. Cobolli piega de Minaur in tre set . Flavio Cobolli, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l'australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Arthur Fery Paolini non sbaglia e batte Eala. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Agi.it - L'erba di Wimbledon sempre più azzurra, Cobolli e Paolini volano ai quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

Notizie e thread social correlati

Wimbledon sempre più azzurra, Cobolli batte in 3 set De Minaur e ritorna ai quarti. Ora Dimitrov o FeryFlavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon dopo aver battuto in tre set l’australiano Alex de Minaur.

Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna a brillare, sfiderà Kostyuk ai quarti

Temi più discussi: L’erba di Wimbledon è sempre più azzurra; L’erba di Wimbledon si tinge d’azzurro: show di Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini; L'erba di Wimbledon aumenta gli infortuni, il parere del fisiatra; Tennis. E' grande Italia sull'erba di Wimbledon.

Jan-Lennard Struff, l'uomo delle sorprese in questo Wimbledon. Ma non è la prima volta che fa bene sull'erba (e ha una seconda parte di carriera interessante) x.com

Qualcuno ha mai danneggiato l'erba a Wimbledon? Sono stati squalificati? reddit

Wimbledon: Cobolli conquista gli ottavi di finale. Berrettini lotta ma non bastaAncora due grandi prestazioni dei tennisti romani. Flavio rimonta Khachanov e dopo una battaglia di 5 set approda agli ottavi, Matteo invece viene eliminato da Dimitrov ma esce a testa alta tra gli ap ... rainews.it

Dolce erba di Wimbledon per Paolini, Jasmine batte Sakkari e va agli ottaviAGI - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile del Major britannico, batte in due set la greca ... msn.com