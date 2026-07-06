cobolli batte de minaur in tre set e vola ai quarti di wimbledon

Un tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. Ha vinto in tre set contro un avversario australiano, che era tra i primi sei del ranking mondiale e tra le prime cinque teste di serie del torneo. La partita è durata due ore e 34 minuti, con i punteggi di 7-5, 7-6 (4) e 6-3. Il giocatore italiano è attualmente al decimo posto nel ranking maschile e si trova tra le prime dieci teste di serie del tabellone.

LONDRA (INGHILTERRA) - Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l'australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. "Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno. Quest'anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso" le prime parole di Flavio Cobolli dopo la vittoria. "De Minaur? C'è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui", conclude scherzando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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