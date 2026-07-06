Wimbledon l’Italia esulta | Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 6-3 Flavio vince e vola ai quarti!
Flavio Cobolli ha battuto De Minaur in tre set, 7-5, 7-6, 6-3, e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. L’azzurro cerca di raggiungere Jannik Sinner tra i migliori otto del torneo. La vittoria permette a Cobolli di proseguire la sua corsa nello Slam londinese. L’incontro si è concluso con il terzo set a favore di Cobolli, che ha conquistato il passaggio del turno.
Flavio Cobolli sogna uno storico approdo ai quarti di finale di Wimbledon. L’azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale dello Slam londinese con l’obiettivo di raggiungere Jannik Sinner tra i migliori otto del torneo. Cobolli arriva all’appuntamento dopo le vittorie contro Navone, Duckworth e Khachanov, mentre De Minaur ha eliminato Burruchaga, Mannarino e Svajda. In palio c’è un posto nei quarti contro il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. 16.45 Cobolli non sbaglia e la chiude! Partita pazzesca di Cobolli, che chiude il terzo set 6-3 e vola ai quarti. Tante volte in difficoltà, l’italiano ha sempre reagito con una grinta mostruosa, tantissimi applausi del pubblico per lui: tutti meritati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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