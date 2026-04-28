Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Madrid, un evento del circuito Masters 1000. Ha battuto in due set il giocatore russo, ottenendo così la prima volta in questa fase in un torneo di questa categoria. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-5. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennista romano, che si trova ora tra i migliori otto del torneo.

Continua il momento magico di Flavio Cobolli. Il tennista romano supera un altro esame importante e centra i suoi primi quarti di finale della carriera in un Masters 1000. A Madrid il numero tredici del mondo offre una prestazione di altissimo livello contro il russo Daniil Medvedev e si impone in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Adesso l’azzurro attende il vincente dell’ultimo ottavo in programma, quello tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Cobolli ha chiuso con cinque ace contro gli otto di Medvedev, che, però, ha messo a referto anche sette pesantissimi doppi falli. L’italiano ha vinto il 70% dei punti con la prima ed il 61% con la seconda, colpo che invece ha fatto disperare il russo (40%).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid

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