Dopo otto anni, una tennista ucraina ha conquistato di nuovo il titolo a Roma, battendo in finale una giovane avversaria. Con questa vittoria, ha aggiunto il suo 20° trofeo in carriera, il quinto in un torneo WTA 1000. La finale si è svolta senza interruzioni, e la vincitrice ha ottenuto la vittoria in due set, confermando il suo ritorno in forma e la sua capacità di affrontare le sfide più importanti del circuito.

Elina Svitolina è tornata. In ogni senso. È tornata in finale a Roma, dove aveva trionfato nel 2017 e nel 2018, completando il tris. Ed è tornata nell’élite del tennis mondiale, dopo la guerra in Ucraina, il matrimonio con Monfils, la nascita della figlia Skai, con il ritiro per un anno dalle competizioni e, infine, l’operazione al piede destro. Il desiderio di essere di nuovo protagonista della 31enne di Odessa ex numero 3 del mondo è stato più forte del progetto di riscatto di Coco Gauff, che l’anno scorso al Foro Italico si era arresa nell’ultimo atto a Jasmine Paolini. Vittoria, dunque, per Svitolina, con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-2 in due ore e 49 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È tornata Svitolina! Batte Coco Gauff in finale e conquista per la terza volta gli Internazionali

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