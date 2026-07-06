Wimbledon Cobolli vola ai quarti | Una partita incredibile Ho fatto valere il mio tennis

Un giocatore italiano si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto un avversario australiano in tre set. La partita si è conclusa con i parziali di 7-5, 7-6 (4) e 6-3. La vittoria è arrivata in circa due ore di gioco, con il tennista che ha espresso soddisfazione per aver dominato il suo stile durante l’incontro.

Londra, 6 luglio 2026 – Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alex De Minaur negli ottavi dello Slam di Londra, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3. Nel prossimo turno Cobolli, che giocherà per un posto in semifinale, troverà uno tra Grigor Dimitrov, che ha eliminato Matteo Berrettini, o Arthur Fery. (Fonte Adnkronos) Le parole di Flavio Cobolli – Fonte SuperTennisTv (da supertennis.tv). “E’ stata una partita incredibile – dice convinto ai numerosi cronisti di tutto il mondo presenti a Londra in questi giorni –; credo di aver giocato una delle migliori partite della mia carriera, soprattutto su questa superficie, che è sempre difficile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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COBOLLI SHOCK A WIMBLEDON! LITIGA CON IL SUO ANGOLO, POI LA RIMONTA INCREDIBILE SI BLOCCA

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#Wimbledon Flavio #Cobolli vola ai quarti di finale. L’azzurro ha sconfitto in tre set l’australiano De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in due ore e mezzo di gioco. x.com

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