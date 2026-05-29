A Roland Garros 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero cinque nel doppio, hanno raggiunto gli ottavi di finale in modo rapido. La coppia ha vinto la partita e si è qualificata per il prossimo turno senza perdere set. La loro vittoria è avvenuta in due set e li porta avanti nel torneo di doppio.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, approdano agli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: gli azzurri superano nel secondo turno la coppia composta dal neozelandese Michael Venus e dall’indiano Yuki Bhambri, battuti con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Agli ottavi per gli azzurri ci sarà la coppia vincente della sfida tra Matej VocelTomas Machac e Marcus WillisJakub Paul. Nel primo set l’equilibrio dura due game, poi la coppia italiana dall’1-1 sale in cattedra e piazza un parziale di 12 punti a 3, con break a quindici nel terzo gioco, che proietta gli azzurri sul 4-1 non pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano velocemente agli ottavi di finale in doppio

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