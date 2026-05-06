WTA Roma 2026 avanzano Potapova e Ostapenko Jeanjean sfiderà Paolini

Nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia femminili a Roma, si sono definiti alcuni incontri del primo turno. Tra le giocatrici che sono avanzate ci sono Potapova e Ostapenko, mentre Jeanjean affronterà Paolini in un match che si svolgerà nei prossimi giorni. Il programma di oggi ha completato gli incontri iniziali del torneo, portando avanti il tabellone principale.

Il fitto programma di incontri della seconda giornata degli Internazionali d’Italia femminili completa il primo turno. In serata si palesa anche la pioggia che costringe gli organizzatori a sospendere due match e a rimandarli a domani. Avanzano al secondo turno Anastasia Potapova e Jelena Ostapenko, mentre la francese Jeanjean sfiderà Jasmine Paolini. L’austriaca Anastasia Potapova, reduce dalla semifinale di Madrid, rimonta la qualificata ungherese Dalma Galfi 5-7 6-2 6-4 in due ore e trentadue minuti. In apertura di programma la lettone Jelena Ostapenko, numero 36 WTA, travolge 6-0 6-1 Lucrezia Stefanini in soli cinquantasei minuti. Un incontro che poteva sembrare equilibrato si risolve invece in maniera netta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, avanzano Potapova e Ostapenko. Jeanjean sfiderà Paolini Notizie correlate WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells. WTA Indian Wells 2026, avanzano Sabalenka, Gauff e Anisimova. Tomljanovic sfiderà Paolini nei sedicesimiIl torneo WTA di Indian Wells torna in campo per il secondo turno della parte alta del tabellone. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WTA Roma, qualificazioni: avanzano Basiletti e Urgesi, ok Potapova e Kalinina; WTA Roma 2026: il tabellone di Paolini. Orari e avversarie della campionessa in carica; Atp Madrid 2026, i risultati di oggi: Zverev agli ottavi, fuori Auger Aliassime; Tutti gli aggiornamenti del tennis in Diretta. WTA Roma 2026, avanzano Potapova e Ostapenko. Jeanjean sfiderà PaoliniIl fitto programma di incontri della seconda giornata degli Internazionali d'Italia femminili completa il primo turno. In serata si palesa anche la ... oasport.it LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 Nel frattempo è arrivata la vittoria di Cocciaretto su Kraus per 2-0, l'azzurra esordisce con una vittoria ... oasport.it Asse di mercato bollente tra Torino e Roma! Juve e Roma non si sfidano solo per un posto in Champions League, ma potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative. L'idea, ancora in fase embrionale ma tutta da monitorare, è quella di un clamoroso sca - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Roma, Elisabetta #Cocciaretto al 2º turno: battuta l'austriaca #Kraus in due set (6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com