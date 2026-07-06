Jasmine Paolini ha vinto il match contro Alexandra Eala in tre set, con i punteggi di 6-4, 4-6 e 6-3, dopo due ore e ventidue minuti di gioco. La giocatrice italiana si è qualificata così per i quarti di finale a Wimbledon. Questa vittoria segue quella di Flavio Cobolli, portando il tennis italiano tra i protagonisti del torneo.

Giornata da incorniciare per il tennis italiano a Wimbledon. Dopo Flavio Cobolli, anche Jasmine Paolini torna ai quarti di finale dei The Championships e lo fa battendo in tre set la filippina Alexandra Eala in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Una vittoria che sa di rinascita, come quel sorriso alla fine della partita, perchè davvero sull’erba londinese finalmente la toscana si è ritrovata, rilanciandosi in una stagione che finora era stata abbastanza negativa. Adesso Paolini affronterà l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero dodici, che ha piegato con un doppio 6-4 l’americana Ashlyn Krueger. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - IL SORRISO DI JASMINE! Paolini ritrova se stessa, batte Eala in 3 set e torna ai quarti a Wimbledon!

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Sinner ai quarti di Wimbledon: è pronto per vincere

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Finalmente un ampio sorriso dopo una prestazione convincente, senza tensioni e negatività sul volto di Jasmine Paolini, esattamente quella sicurezza e gioia di giocare che tanto era mancata nelle ultime difficili settimane. Un piacere tornare a scrivere di lei in x.com

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