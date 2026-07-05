Trump rievoca la Guerra fredda nel discorso per il 4 luglio | ‘Comunismo cancro da estirpare’
Durante un discorso per il 4 luglio, un ex presidente ha affermato che l’America non diventerà mai un Paese comunista, definendo il comunismo come un “cancro da estirpare” e sostenendo che il sistema comunista è perdente e lo sarà sempre. Ha anche evocato la Guerra fredda, collegando le sue parole a un periodo storico di forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.
“L’America non sarà mai un Paese comunista: non accadrà.Il comunismo è perdente e lo sarà sempre“. Nel suo discorso per le celebrazioni del4 luglioe i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza, il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpè tornato ad attaccare l’ideologia politica comunista, in ossequio ad un nuovo approccio che la Casa Bianca ha adottato nei confronti degliavversari politici del presidente. Collegando l’attuale situazione politica al clima teso che si respirava nel Paese durante gli anni dellaGuerra fredda, il tycoon ha aggiunto: “I nostri combattenti non hanno affrontato il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo per poi vedere quella minaccia rialzare la sua brutta testa proprio qui, in America. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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