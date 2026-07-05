Trump rievoca la Guerra fredda nel discorso per il 4 luglio | ‘Comunismo cancro da estirpare’

Notizia in breve

Durante un discorso per il 4 luglio, un ex presidente ha affermato che l’America non diventerà mai un Paese comunista, definendo il comunismo come un “cancro da estirpare” e sostenendo che il sistema comunista è perdente e lo sarà sempre. Ha anche evocato la Guerra fredda, collegando le sue parole a un periodo storico di forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.