Recentemente, Donald Trump ha dichiarato guerra a un nemico inaspettato: il frigorifero. La sua battaglia si concentra su questioni legate alla produzione e all’efficienza di questi elettrodomestici, coinvolgendo normative e politiche commerciali. La controversia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono da vicino i suoi commenti e le sue iniziative in questo settore. Mentre le discussioni sul tema continuano, il dibattito si concentra sulle implicazioni di questa presa di posizione per i consumatori e l’industria.

Donald Trump ha trovato un nuovo nemico domestico: non un leader straniero, non una multinazionale tech, ma il frigorifero. O meglio, ciò che lo fa funzionare. Dallo Studio Ovale il presidente americano ha annunciato lo stop a una parte delle norme ambientali varate sotto Joe Biden su frigoriferi, condizionatori e sistemi di refrigerazione commerciale. Nel suo racconto, quelle regole erano “ridicole, inutili e costose”; abolirle, sostiene la Casa Bianca, farà risparmiare alle famiglie e alle imprese americane oltre 2,4 miliardi di dollari l’anno. La battaglia, in realtà, non è contro l’aria condizionata in sé. È contro le restrizioni sugli HFC, gli idrofluorocarburi: gas refrigeranti usati in impianti di climatizzazione, celle frigorifere, supermercati, trasporto alimentare e anche in alcune filiere industriali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La "guerra fredda" di Trump contro i frigoriferi, ecco perché Donald ha un nuovo nemico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Perché l’unico vero nemico di Donald Trump si chiama inflazioneQuanto sta diventando un problema l’inflazione per l’amministrazione americana? Il grafico seguente offre una risposta chiara: molto più di quanto...

Guerra in Iran, perché Teheran ha rifiutato la tregua e proposto un piano in 10 punti a Donald TrumpNonostante i tentativi di mediazione internazionale, il 6 aprile governo di Teheran ha ufficialmente respinto la proposta di un cessate il fuoco di...

Incontro Trump-Xi, la trappola di Tucidide e la nuova guerra fredda x.com

La guerra fredda di Trump contro i frigoriferi, ecco perché Donald ha un nuovo nemicoDonald Trump ha trovato un nuovo nemico domestico: non un leader straniero, non una multinazionale tech, ma il frigorifero. O meglio, ciò che lo ... msn.com

La Guerra fredda dell’AI, è iniziata a Pechino: cosa è successo davvero al summit Trump-XiIl viaggio di Trump in Cina del 14-15 maggio 2026 ha segnato l'avvio ufficiale della guerra fredda dell'AI. Non per quello che è stato firmato, perché nulla è stato firmato, ma per una frase pronuncia ... digitalic.it