La guerra fredda di Trump contro i frigoriferi ecco perché Donald ha un nuovo nemico
Recentemente, Donald Trump ha dichiarato guerra a un nemico inaspettato: il frigorifero. La sua battaglia si concentra su questioni legate alla produzione e all’efficienza di questi elettrodomestici, coinvolgendo normative e politiche commerciali. La controversia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono da vicino i suoi commenti e le sue iniziative in questo settore. Mentre le discussioni sul tema continuano, il dibattito si concentra sulle implicazioni di questa presa di posizione per i consumatori e l’industria.
Donald Trump ha trovato un nuovo nemico domestico: non un leader straniero, non una multinazionale tech, ma il frigorifero. O meglio, ciò che lo fa funzionare. Dallo Studio Ovale il presidente americano ha annunciato lo stop a una parte delle norme ambientali varate sotto Joe Biden su frigoriferi, condizionatori e sistemi di refrigerazione commerciale. Nel suo racconto, quelle regole erano “ridicole, inutili e costose”; abolirle, sostiene la Casa Bianca, farà risparmiare alle famiglie e alle imprese americane oltre 2,4 miliardi di dollari l’anno. La battaglia, in realtà, non è contro l’aria condizionata in sé. È contro le restrizioni sugli HFC, gli idrofluorocarburi: gas refrigeranti usati in impianti di climatizzazione, celle frigorifere, supermercati, trasporto alimentare e anche in alcune filiere industriali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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