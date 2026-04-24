Ormoni la minaccia sottovalutata che colpisce 3 italiani su 4

Molti italiani non sono consapevoli del ruolo degli ormoni nella salute, anche se circa il 30% delle malattie croniche e il 25% dei tumori sono collegati a squilibri ormonali. Nonostante questa connessione, la maggior parte delle persone non conosce le modalità per mantenere gli ormoni in equilibrio o prevenire eventuali alterazioni. La scarsa conoscenza su questo tema è diffusa e poco approfondita tra la popolazione.

Nonostante il 30% delle malattie croniche e il 25% dei tumori dipendano da squilibri ormonali, gli ormoni restano un grande sconosciuto per la maggior parte degli italiani, che li sottovalutano e non sanno come mantenerli in salute né prevenirne le alterazioni. Attenzione alle variazioni degli ormoni. Eppure nel nostro organismo circolano decine di ormoni le cui variazioni possono fare da apripista a moltissime patologie, dall’obesità al diabete, dalle malattie della tiroide ai tumori neuroendocrini, dall’osteoporosi all’infertilità, fino a oltre 400 malattie rare direttamente correlate al sistema endocrino. Si stima che, nell’arco della vita, 3 persone su 4 dovranno prima o poi confrontarsi con un problema ormonale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ormoni, la minaccia sottovalutata che colpisce 3 italiani su 4 Notizie correlate Area industriale: "Cantieri senza dignità e silenzio su una crisi che non può essere sottovalutata"BRINDISI - La Fim Cisl Taranto - Brindisi esprime forte preoccupazione “per la grave situazione che sta attraversando l'area industriale brindisina,... Stress da “cambio stagione”, colpisce 8 italiani su 10: l’efficacia degli integratoriÈ quanto emerge dai risultati di un’indagine realizzata da AstraRicerche per Integratori & Salute Il “mal” da cambio di stagione non è un luogo...