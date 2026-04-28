Emicrania patologia che colpisce le donne nel 70 per cento dei casi Lo specialista | È la regina delle cefalee può durare dalle 4 alle 72 ore con sintomi molto invalidanti Ecco che cosa si può fare
L’emicrania è una condizione che interessa più di sei milioni di italiani, con una prevalenza del 70 per cento tra le donne. La durata dei mal di testa può variare da quattro a settantadue ore e spesso si accompagna a sintomi molto invalidanti. Uno specialista ha spiegato che si tratta della forma più forte di cefalea, richiedendo spesso approcci terapeutici specifici. La patologia influisce significativamente sulla quotidianità di chi ne soffre.
Attacchi pulsanti, dolore unilaterale, nausea, ipersensibilità a luce, suoni e odori: chi ne soffre sa quanto possa essere difficile convivere con una condizione che impatta non solo sul corpo, ma anche sulla qualità della vita, sul lavoro e sulle relazioni. E che spesso viene ancora sottovalutata. Proprio per rispondere a questa complessità è attivo dal 1994 il Centro Cefalee della Donna dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, prima struttura in Italia dedicata specificamente alle cefalee femminili, con un approccio multidisciplinare e percorsi personalizzati nelle diverse fasi della vita: dal ciclo mestruale alla gravidanza, fino alla...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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