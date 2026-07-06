All'aeroporto di Catania, numerosi voli sono stati cancellati a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. I passeggeri in partenza sono stati informati dell'interruzione dei voli, che ha provocato blocchi e disagi nelle operazioni di volo. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati all'intensificazione dell'attività del vulcano. Nessuna data ufficiale di ripresa è stata comunicata.

Voli cancellati all'aeroporto di Catania per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna: l'aeroporto Vincenzo Bellini ha avvisato i passeggeri in partenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Voli cancellati all'aeroporto di Catania per attività vulcanica dell'Etna, passeggeri bloccati alla partenza

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