L’Etna ha ripreso un’intensa attività eruttiva, con una grande colonna di cenere che si alza dal cratere. I rilevamenti strumentali indicano un aumento dei principali parametri di monitoraggio. A causa di questa situazione, sono stati sospesi i voli dall’aeroporto di Catania. La nube di cenere si estende nell’aria sopra il vulcano, visibile chiaramente anche in immagini recenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli esperti.

L' Etna continua a mostrare segnali di attività vulcanica. Come evidenziato anche dall'immagine, una consistente colonna di cenere si leva dal cratere, mentre il monitoraggio strumentale registra un ulteriore incremento dei principali parametri. Sospeso l'arrivo dei voli In un aggiornamento sulla situazione dell’Etna, la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha reso noto che sono state interrotte le attività di volo in arrivo. Consentite le partenze degli aeromobili presenti nello scalo. «A causa dell’attività eruttiva e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera - si legge nella nota della Sac - è... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Etna, nuova intensa attività eruttiva: sospesi i voli all'aeroporto di Catania

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Eruzione Etna, Attività effusiva quota 3040mt, 26 giugno 2026

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