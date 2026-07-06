L’attività dell’Etna continua a influenzare le operazioni aeroportuali a Catania, con l’interruzione dei voli in arrivo e il blocco totale delle partenze fino alle 12 ora locale. La società di gestione dello scalo ha comunicato che questa misura rimane in vigore a causa dell’attuale attività vulcanica. Non sono stati segnalati cambiamenti o riaperture alle operazioni di volo fino a questa ora.

Roma, 6 luglio 2026 - L’Etna non dà tregua e resta in vigore l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 ora locale, fa sapere la Sac, società di gestione dello scalo etneo. https:www.quotidiano.netvideoetna-si-intensifica-lemissione-di-cenere-le-immagini-dal-drone-bwf3ac1p L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo però la Sac invita i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi allo scalo. In giornata la società di gestione diramerà aggiornamenti. È da ieri che dalla cima vulcano si è sprigionata una nube di cenere alta un chilometro e mezzo, uno sfogo dopo giorni di movimenti effusivi, che però non avevano provocato particolari allarmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Etna in attività, l’aeroporto di Catania mantiene l’interruzione dei voli

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