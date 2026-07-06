Etna in attività l’aeroporto di Catania mantiene l’interruzione dei voli

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attività dell’Etna continua a influenzare le operazioni aeroportuali a Catania, con l’interruzione dei voli in arrivo e il blocco totale delle partenze fino alle 12 ora locale. La società di gestione dello scalo ha comunicato che questa misura rimane in vigore a causa dell’attuale attività vulcanica. Non sono stati segnalati cambiamenti o riaperture alle operazioni di volo fino a questa ora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 6 luglio 2026 - L’Etna non dà tregua e resta in vigore l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 ora locale, fa sapere la Sac, società di gestione dello scalo etneo. https:www.quotidiano.netvideoetna-si-intensifica-lemissione-di-cenere-le-immagini-dal-drone-bwf3ac1p L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo però la Sac invita i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi allo scalo. In giornata la società di gestione diramerà aggiornamenti. È da ieri che dalla cima vulcano si è sprigionata una nube di cenere alta un chilometro e mezzo, uno sfogo dopo giorni di movimenti effusivi, che però non avevano provocato particolari allarmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Catania.

etna in attivit224 l8217aeroporto di catania mantiene l8217interruzione dei voli
© Quotidiano.net - Etna in attività, l’aeroporto di Catania mantiene l’interruzione dei voli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Riqualificata la rotatoria dell'aeroporto Fontanarossa di Catania

Video Riqualificata la rotatoria dell'aeroporto Fontanarossa di Catania

Notizie e thread social correlati

Etna, nuova intensa attività eruttiva: sospesi i voli all'aeroporto di CataniaL’Etna ha ripreso un’intensa attività eruttiva, con una grande colonna di cenere che si alza dal cratere.

All’aeroporto di Catania ci sono ritardi, dirottamenti e cancellazioni dei voli per un’eruzione dell’EtnaAll’aeroporto di Catania ci sono ritardi, cancellazioni e dirottamenti di voli a causa dell’eruzione dell’Etna.

Temi più discussi: Nuova attività effusiva dell’Etna, colata lavica scesa fino a 2.800 metri: il video; Le linee rosse della colata lavica riprese dal drone: l'eruzione dal vulcano Etna; Etna, continua l'eruzione: disagi all'aeroporto di Catania; Etna, nube di cenere alta un km e mezzo: a Catania stop ad attività di volo.

etna in attività lEtna, nube di cenere: l'aeroporto di Catania sospende voli in arrivo serali e notturniL’attività eruttiva dell’Etna ha costretto l’aeroporto di Catania a nuove e più pesanti restrizioni sul traffico aereo. Dopo aver limitato nel pomeriggio gli arrivi a cinque voli all’ora, la Sac ha co ... msn.com

etna in attività lEtna in attività, l’aeroporto di Catania mantiene l’interruzione dei voliDa ieri la cenere del vulcano minaccia i voli di Comiso. La Sac invita i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi allo scalo ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web