Due giovani, in passato desiderose di morire, ora affermano di volersi bene e di aver superato il tunnel. La giornalista Valentina Reggiani ha scritto un libro che racconta questa trasformazione, attraverso le esperienze di ragazzi e ragazze che sono riusciti a uscire da periodi difficili. Il testo descrive un percorso di cambiamento, con testimonianze di chi ha affrontato momenti di sofferenza e di rinascita.

Una volta si volevano male. Ragazzi e, soprattutto ragazze. La nostra giornalista Valentina Reggiani ha ha scritto un libro che è un lungo viaggio nelle comunità del CEIS (Centro Italiano di Solidarietà, rete di organizzazioni e comunità terapeutiche no-profit: il primo centro fu fondato a Roma da don Mario Picchi nel 1982, ma oggi esistono diverse sedi autonome in tutta Italia). Ha incontrato diverse ragazze, quasi tutte minorenni, ognuna con una storia, un vissuto e una sofferenza: dalle dipendenze – droga, alcol o affettiva – all’autolesionismo, dall’isolamento sociale ai disturbi alimentari e psichiatrici. Il libro si intitola ’ Il Disagio giovanile: testimonianze di rinascita al femminile ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Volevamo solo morire, ora ci vogliamo bene”. Le ragazze fuori dal tunnel

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Everyone Mocked the Disabled CEO, But an Ordinary Girl Understood His Pain—Hes Obsessed With Her!

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